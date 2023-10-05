Ракетний удар по кафе на Харківщині: рятувальні роботи завершено (нові фото)

У МВС повідомили кількість загиблих та поранених після терористичного удару російської армії по мирних мешканцях у селі.

На місці ракетного удару по селі Гроза Куп'янського району на Харківщині завершено аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомили увечері 5 жовтня у пресслужбі МВС, опублікувавши фото з місця воєнного злочину російської армії.

Внаслідок терористичного удару ракетою, яка зруйнувала у селі магазин та кафе, в якому відбувалися поминки за українським воїном, загинула 51 особа.

Серед загиблих - дитина 2017 року народження. Ще 6 осіб отримали травми.

Нагадаємо, в четвер, 5 жовтня, росіяни обстріляли кафе-магазин у селі Гроза на Харківщині. Ракетний удар, внаслідок якого загинули цивільні мешканці невеликого села, що зібралися у кафе-магазині на поминки українського воїна, міг бути наслідком роботи навідника.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про терористичний удар окупантів по цивільному об'єкту.

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