Ракетний удар по Києву: Кличко розповів про загиблих та ступінь пошкодження будинків

Внаслудок ракетної атаки по Києву 15 листопада постраждали два будинки.
У Києві ліквідовують наслідки масованої ракетної атаки РФ, якої столиця зазнала учора, 15 листопада. Пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки, комісія вивчає їхній стан.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Два житлові будинки пошкоджені внаслідок вчорашньої масованої атаки на столицю. В одному з них загинула літня жінка. Під’їзд одного з будинків - п’ятиповерхівки - отримав значні ушкодження. Людей з нього евакуювали і відселили, частина з них виявила бажання пожити поки у родичів чи знайомих. Наразі, комісія оцінює ступінь пошкоджень, щоб якнайшвидше розпочати відновлення житла", - розповів Віталій Кличко.
Ракетна атака по Києву:
Вчора, під час повітряної тривоги, через яку "почервоніла" вся Україна, крім окупованого Криму жителі Києва почали повідомляти в соцмережах про вибухи.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про те, що у Печерському районі столиці є влучання у два житлові будинки. Кілька ракет в районі столиці збили сили ППО.
Через ракетний обстрілї без світла залишилася майже половина столиці. Після обстрілу енергетикам довелося екстрено вимкнути світло , щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.
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