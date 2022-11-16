Ракетний удар по Києву: Кличко розповів про загиблих та ступінь пошкодження будинків

У Києві ліквідовують наслідки масованої ракетної атаки РФ, якої столиця зазнала учора, 15 листопада. Пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки, комісія вивчає їхній стан.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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"Два житлові будинки пошкоджені внаслідок вчорашньої масованої атаки на столицю. В одному з них загинула літня жінка. Під’їзд одного з будинків - п’ятиповерхівки - отримав значні ушкодження. Людей з нього евакуювали і відселили, частина з них виявила бажання пожити поки у родичів чи знайомих. Наразі, комісія оцінює ступінь пошкоджень, щоб якнайшвидше розпочати відновлення житла", - розповів Віталій Кличко.

Ракетна атака по Києву:

Вчора, під час повітряної тривоги, через яку "почервоніла" вся Україна, крім окупованого Криму жителі Києва почали повідомляти в соцмережах про вибухи.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про те, що у Печерському районі столиці є влучання у два житлові будинки. Кілька ракет в районі столиці збили сили ППО.

Через ракетний обстрілї без світла залишилася майже половина столиці. Після обстрілу енергетикам довелося екстрено вимкнути світло , щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

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