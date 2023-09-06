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Ракетний удар по Києву та тероризування Одещини БпЛА: головні новини ночі 6 вересня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ракетний удар по Києву та тероризування Одещини БпЛА: головні новини ночі 6 вересня 2023 року

Ракета / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 6 вересня 2023 року:

  • Росія атакувала Україну ракетами: у Києві спрацювала ППО Читати далі –>
  • США проведуть випробування міжконтинентальної ракети Minuteman III Читати далі –>
  • Росія три години тероризувала Одещину безпілотниками: одна людина загинула, є руйнування Читати далі –>
  • МО РФ заявило про нібито атаку БпЛА на Брянщині Читати далі –>
  • ЗСУ не дозволили перекинути на Запорізький напрямок елітні війська РФ - ISW Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4140
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