Ракетний удар по Києву та тероризування Одещини БпЛА: головні новини ночі 6 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 6 вересня 2023 року:
- Росія атакувала Україну ракетами: у Києві спрацювала ППО Читати далі –>
- США проведуть випробування міжконтинентальної ракети Minuteman III Читати далі –>
- Росія три години тероризувала Одещину безпілотниками: одна людина загинула, є руйнування Читати далі –>
- МО РФ заявило про нібито атаку БпЛА на Брянщині Читати далі –>
- ЗСУ не дозволили перекинути на Запорізький напрямок елітні війська РФ - ISW Читати далі –>
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