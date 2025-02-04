Ракетний удар по Києву: видатна українська художниця залишилася без житла та потребує допомоги

Людмила Мєшкова вижила після обстрілу Києва, але їй потрібна допомога.

Під час російської атаки дронами на Київ 1 січня постраждала 86-річна художниця-керамістка Людмила Мєшкова. Вибухова хвиля зруйнувала її квартиру, коли вона спала. Важка віконна рама впала на літню жінку, а скло посікло кімнату.

Про це повідомили у PEN Ukraine.

Мєшкова – відома мисткиня, чиї роботи унікального стилю "керамічний живопис" прикрашають Київський головпоштамт, Будинок кіно, лікарню "Феофанія", а також штаб-квартиру ЮНЕСКО в Парижі.

На щастя, художниця вижила, але нині перебуває в лікарні. Її квартира зруйнована, а будинок потребує реставрації. Оскільки у Людмили Іванівни немає дітей і близьких родичів, зараз для неї шукають нове житло та приміщення для майстерні, куди можна буде перевезти її творчі роботи.

"Людмилі Іванівні нікуди подітися після лікарні – ні житла, ні дітей (усіх мешканців того будинку забрали родичі, він залишиться законним, і хоча знаходиться у високому статусі, механізму його відновлення поки що немає, як і допомоги постраждали", написала журналістка Ольга Герасим'юк та залишила номер карти, для допомоги художниці - Приватбанк: 5168752134359978.

Нагадаємо, вночі проти 4 лютого Київ атакували російські ударні безпілотники. Зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА на даху багатоповерхівки в Печерському районі.

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