Ракетний удар по Київщині: уламки ракет впали у двох населених пунктах області

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про безпекову ситуацію в області після масованого обстрілу росіян.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Вранці росіяни атакували область ракетами. Повітряна тривога тривала понад дві години. На Київщині працювали сили ППО. Завдяки роботі наших захисників влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано", - повідомив Кравченко.

На щастя, за попередньою інформацією, жертв та постраждалих на Київщині немає. Оперативні групи продовжують працювати над виявленням наслідків ракетної атаки.

"Станом на 8:00 падіння уламків ворожих ракет зафіксовані в двох населених пунктах одного з районів області. Вже є інформація про пошкодження 7 приватних будинків, декількох господарчих споруд та автомобіля. В будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, дахи. Обласна адміністрація спільно з громадами надасть всю необхідну допомогу мешканцям пошкоджених осель", - обіцяє начальник Київської ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні під ранок 15 лютого. Вибухи лунали у Києві, Львові, Запоріжжі, на Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині. Внаслідок атаки є "прильоти", поранені та руйнування. Все, що відомо про масовану ракетну атаку по Україні, читайте на ТСН.ua.

Читайте також: