Комбінований масований удар по Київській області: що відомо про наслідки атаки

Вночі 29 березня російська завдала ракетного удару по Київській області. В регіоні працювали сили ППО, є збиті цілі. Втім, сталося падіння уламків.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Ворог завдав комбінованої масованої атаки, застосовуючи ракети та дрони. Тривогу оголошували тричі і вона тривала майже всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі", - йдеться у повідомленні

Очільник ОВА наголосив, що влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Також минулося без жертв та постраждалих від атаки

Втім, в декількох районах оперативні служби зафіксували падіння уламків від збитих цілей. В одній з територіальних громад пошкоджено два приватних будинки: посічені стіни, вилетіли вікна, пошкоджена покрівля. В іншій громаді уламками пошкоджено паркан та асфальтовану дорогу.

