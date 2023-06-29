Ракетний удар по Краматорську: кількість загиблих знову зросла

У Краматорську зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян ввечері 27 червня. Рятувальники витягли з-під завалів тіло 12 жертви.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

"Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Всі ідентифіковані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 7:20 четверга, 29 червня, пошуково-рятувальні роботи завершено. Операція тривала півтори доби.

У результаті ворожих атак по Краматорську травмовано 65 людей.

Ракетний удар по Краматорську

Окупанти 27 червня завдали удару по центру Краматорська Донецької області. Росіяни атакували місто "Іскандерами". Вони поцілили по закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей.

Тим часом у російському Міноборони цинічно прокоментували атаку по місту. Росіяни поширюють інформацію, що нібито завдали удару по місцю базування однієї з бригади Збройних сил України.

Контррозвідка СБУ затримала корегувальника атаки по місту.. Зрадником виявився місцевий житель, він - працівник газотранспортного підприємства. Його завербували російські спецслужби. Для виконання ворожої вказівки агент ворога здійснив приховане фільмування закладу і припаркованих поруч автомобілів.

За словами президента Володимира Зеленського, коригувальник проходить за статтею про державну зраду. З його слів, для прихильника росіян можливе покарання – включно з довічним.

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