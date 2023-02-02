Ракетний удар по Краматорську: все, що відомо про трагедію (фото, відео)

Російська армія ввечері 1 лютого завдала ракетного удару по житловому чотириповерховому будинку в Краматорську Донецької області. Було повністю зруйновано один під'їзд. Загинуло щонайменше три людини.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про трагедію.

Росія вдарила "Іскандером"

За попередньою інформацією від поліції Донецької області, Росія вдарила по Краматорську ракетою "Іскандер-К". Повітряна тривога була оголошена після вибуху близько 10-ї вечора.

Унаслідок ракетного удару спалахнула пожежа. Загорілися автівки, припарковані поруч із будинком.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Загинуло три людини

Також читайте Трагедія в Краматорську: Зеленський виразив співчуття рідним загиблих

Цивільні мешканці, які були вдома пізно ввечері, опинилися під завалами. Очевидці повідомляли, що на місці події було чутно моторошні крики людей.

Станом на ранок 2 лютого відомо про трьох загиблих під завалами зруйнованого будинку, повідомили в ДСНС. Дві людини вдалося врятувати. Травми отримали 18 мешканців, із них вісім госпіталізували.

Фото: Павло Кириленко

Фото: facebook/Павло Кириленко

На місці події працює майже 200 рятувальників

Рятувальна операція триває. На місці події працює 183 співробітника ДСНС та 18 одиниць техніки, розгорнуто пункт обігріву. Пожежу ліквідували, рятувальники продовжують розбирати завали.

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: ДСНС

Росія запускає ракети по багатоповерхівках

Нагадаємо, що це вже третій протягом місяця випадок, коли російська ракета влучає в житлову багатоповерхівку в Україні. Так, 14 січня Росія вдарила по житловому будинку в Дніпрі. Унаслідок атаки загинуло 46 людей, ще 80 людей були поранені.

29 січня Росія вдарила ракетою С300 по житловому будинку в центрі Харкова. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Обидві трагедії сталися у вихідний день, коли вдома було повно людей.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України Фото: Фото з соціальних мереж Фото: Фото з соціальних мереж Фото: Фото з соціальних мереж

Читайте також: