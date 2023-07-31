Ракетний удар по Кривому Рогу: четверо дітей отримали поранення

Внаслідок ракетних ударів по Кривому Рогу на Дніпропетровщині 31 липня поранено щонайменше четверо дітей. Станом на 11:41 відомо про двох жертв ворожого удару.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, постраждав 31 місцевий мешканець. Стан більшості людей задовільний. Втрім, двоє людей перебувають у важкому стані.

"Двоє загиблих. А ще 31 постраждалий з рваними та різаними ранами, переломами та мінно-вибуховими травмами. З пораненнями - четверо дітей. Такі наслідки удару по Кривому Рогу на зараз (11:41 понеділка, 31 липня Ред.).

Нагадаємо, російська армія зранку 31 липня завдала ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Спочатку було відомо про одного загиблого. Втім, кількість жертв зросла, під завалами шукають людей. Відомо про двох загиблих. Рятувальники продовжують пошуки.

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