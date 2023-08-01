Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих знову зросла

Внаслідок ракетної атаки РФ по Кривого Рогу Дніпропетровської області 31 липня зросла кількість потерпілих. Станом на ранок 1 серпня відомо про 81 потерпілого.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"У лікарнях міста перебуває 19 поранених, із них - двоє дітей. Їм надається вся необхідна допомога. Загальна кількість постраждалих зросла до 81", - йдеться у повідомленні Вілкула.

За його словами, у Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.

Інформацію про те, що потерпілих після ракетних ударів вже понад 80, підтвердив і очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вже понад 80 постраждалих через ворожу атаку. Серед них - семеро дітей. У лікарнях залишаються 19 людей. Усі середньої тяжкості", - повідомив голова ОВА.

До слова, сьогодні, 1 серпня, у місті день жалоби за жертвами вчорашнього ракетного удару окупантів, який забрав життя шести людей.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Російська армія зранку 31 липня під час повітряної тривоги у Кривому Розі прогриміли вибухи. Їх підтвердила місцева влада.

Згодом в МВС повідомили, що РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Окупанти випустили дві ракети. Одна влучила у житловий будинок, інша - у приміщення навчального закладу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракети по Кривому Рогу випустили із Криму. За словами глави держави, росіяни атакували місто "Іскандерами".

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