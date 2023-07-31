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Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла, під завалами шукають людей

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Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла, під завалами шукають людей

Фото: ДСНС

доповнюється...

Зранку 31 липня російські окупанти вдарили ракетами майже по центру Кривого Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки зросла кількість загиблих: наразі відомо про двох жертв. 

Про це під час телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами очільника МВС, внаслідок ракетних ударів знищено кілька поверхів - від п'ятого до восьмого - у 9-поверховому житловому будинку. Крім того, фактично зруйновано технікум політехнічного інституту Кривого Рогу.

"На даний момент 20 осіб отримали поранення. Двоє загинули. Близько п'яти-семи осіб перебувають під завалами. Терміново була розгорнута робота відповідної рятувальної техніки. Дуже швидко намагаємося розібрати завал і врятувати людей", - наголошує Клименко. 

Дата публікації
Перегляди
187
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