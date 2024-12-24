Ракетний удар по Кривому Рогу на Святвечір: кількість постраждалих знову зросла

Надвечір 24 грудня росіяни завдали ракетного удару балістикою по Кривому Рогу.

Станом на 20:33 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 15 людей.

"Десятеро з них ушпиталили. Четверо у важкому стані. Це жінки 72, 65 та 42 років. І 78-річний чоловік", - повідомив голова ОВА.

За інформацією ДСНС, сереж постраждалих є одна дитина. Також відомо про одного загиблого.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул близько 20:00 повідомив, що з-під завалів дістали жінку.

"Жива, у свідомості, синдром тривалого здавлювання, зараз на швидкій веземо до лікарні. Медики чекають. Під завалами провела понад 4 години", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні увечері, 24 грудня, російська армія атакувала Кривий Ріг балістикою і влучила у чотириповерховий житловий будинок.

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