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Ракетний удар по Кривому Рогу: є влучання в навчальний заклад і будинок

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ракетний удар по Кривому Рогу: є влучання в навчальний заклад і будинок

Фото: Associated Press

Під завалами будівель можуть бути люди.

У понеділок, 31 липня, росіяни атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Окупанти вдарили по місту двома ракетами. Щонайменше одна людина загинула. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Кривий Ріг. росіяни поцілили по місту двома ракетами", - написав очільник МВС. 

Зазначається, що одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами можуть перебувати люди. На місці "прильоту" працюють рятувальники та поліція. 

Друга ракета поцілила у житловий будинок. Зруйновано секцію від четвертого до дев'ятого поверху житлового будинку. Виникла пожежа.

"Станом на 10:15 одна людина загинула. За медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди", - наголосив голова МВС.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 31 липня у Кривому Розі прогриміли вибухи. Їх офіційно підтвердив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Згодом в МВС повідомили, що росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу. Деталей атаки в МВС не розповіли. Втім, людей просять дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

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Дата публікації
Перегляди
1585
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