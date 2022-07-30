Ракетний удар по Кропивницькому: медики розповіли про стан потерпілих

Понад 20 осіб зазнали поранень внаслідок ракетної атаки держави-терористки. Стан поранених залишається стабільним. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Про це повідомив міський голова Андрій Райкович.

"Лікарі констатують стабілізацію стану тяжкопоранених. Потерпілі знаходяться на лікуванні, під пильним наглядом медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

До слова, окупанти завдали ракетних ударів саме по обласному центру. Містяни чули два потужні вибухи. Від них здригнулися будинки. Відомо про п'ятьох загиблих та 26 потерпілих.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень. Всю вину росіяни намагалися скинути на ЗСУ.

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