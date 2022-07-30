Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетний удар по Кропивницькому: медики розповіли про стан потерпілих

Дата публікації
Перегляди
1010
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний удар по Кропивницькому: медики розповіли про стан потерпілих

Фото: Associated Press

Російські окупанти 28 липня ракетами обстріляли аеропорт у Кропивницькому.

Понад 20 осіб зазнали поранень внаслідок ракетної атаки держави-терористки. Стан поранених залишається стабільним. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Про це повідомив міський голова Андрій Райкович.

"Лікарі констатують стабілізацію стану тяжкопоранених. Потерпілі знаходяться на лікуванні, під пильним наглядом медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

До слова, окупанти завдали ракетних ударів саме по обласному центру. Містяни чули два потужні вибухи. Від них здригнулися будинки. Відомо про п'ятьох загиблих та 26 потерпілих.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень. Всю вину росіяни намагалися скинути на ЗСУ.

Читайте також:

З'явилися нові подробиці вбивства українських військовополонених в Оленівці 

З'явилися нові подробиці вбивства українських військовополонених в Оленівці 
Наступна публікація