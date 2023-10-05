Ракетний удар по Куп'янському районі: чому в кафе було так багато людей

Сьогодні, 5 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по селі Гроза Куп'янського району. Там знищено магазин та кафе, у якому перебувало близько 60 осіб. Наразі відомо про 49 загиблих.

У кафе, яке росіяни знищили під Куп'янськом, відбувались поминки за односельцем.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

"О 13-24 відбувся ворожий удар по об'єкту критичної інфраструктури села Гроза Куп'янського району. Цей об'єкт критичної інфраструктури представляв собою магазин, поруч кафе. В магазині знаходились місцеві мешканці, також місцеві мешканці знаходились безпосередньо в кафе, де проходили поминки за померлим односельцем. Всього на території цього об'єкту перебувало близько 60 осіб", - розповів він.

Наразі відомо про 49 загиблих осіб. Серед них одна дитина 6 років. За словами Клименка, це маленька дівчинка. Хоча раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов казали, що це хлопчик. Ще 7 осіб отримали тяжкі поранення, вони всі знаходяться на операційних столах.

"На даний момент ми ідентифікували 29 тіл. Всі інші тіла направлені до відповідних медичних і експертних закладів міста Харкова. Хочу зазначити, що в даному селі проживало 330 мешканців. Як раз з кожної сім'ї, з кожного двору одна людина присутня була на цьому поминальному обіді", - наголосив Клименко.

Удар по селі Гроза Куп'янського району 5 жовтня

У четвер, 5 жовтня, росіяни обстріляли кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району, що на Харківщині. Станом на 16:00 відомо про 49 загиблих, серед яких дитина. ТСН.ua зібрали усе, що відомо про трагічний удар окупантів.

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