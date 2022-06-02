Ракетний удар по Львівщині: в "Укрзалізниці" розповіли, як ліквідовували наслідки та годували пасажирів (фото)

Ракетний удар по Львівщині: в "Укрзалізниці" розповіли, як ліквідовували наслідки та годували пасажирів (фото)

Через ракетний удар РФ загалом було затримано 15 пасажирських поїздів. Найбільша затримка склала понад 10 годин.

Ракетний удар по об'єкту транспортної інфраструктури у Львівській області заблокував рух потягів, проте залізничники оперативно ліквідовують наслідки.

Про це розповів голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишін.

"Вчорашня ніч була складною для залізниці. Російські війська знову обстріляли нашу інфраструктуру. Заблокованими виявились три пасажирські поїзди", — зазначив Камишін.

Проте завдяки роботі залізничників вже за дві години перший поїзд був розблокований і поновив рух. А за три години роз’їхались всі три пасажирські поїзди.

Загалом було затримано 15 пасажирських поїздів. Найбільша затримка склала понад 10 годин.

"Я прошу вибачення та вдячний за розуміння всім нашим пасажирам, яких ми затримали і спричинили незручності. Та повірте, наша команда зробила все, щоб знівелювати дискомфорт і потурбуватись про наших пасажирів", — запевник голова УЗ.

За його словами, "Укрзалізниця" виділила додаткові електрички та автобуси для розвезення пасажирів, організувала більше 1500 гарячих обідів у трьох містах — Львові, Києві та Ужгороді.

Загалом волонтери разом із залізничниками нагодували близько 1500 пасажирів поїздів та провідників, які вимушено провели в дорозі більше часу, ніж було заплановано.

Крім того, незважаючи на зміни маршрутів та обмеження руху по деяких ділянках, "Укрзалізниця" організувала приміські поїзди та автобусні шатли до "відрізаних" міст і селищ, зокрема з Ужгорода.

Нагадаємо, у Стрийському районі Львівської області пролунали вибухи. Внаслідок удару поранені 5 людей.

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