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Ракетний удар по Львову: Садовий розповів про наслідки

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Ракетний удар по Львову: Садовий розповів про наслідки

Андрій Садовий

Деякі будівлі треба буде заново перебудовувати.

Сьогодні, 4 вересня, у Львові було атаковано два райони міста – Залізничний та Франківський. Загалом 188 будівель зазнали ушкоджень різного ступеня важкості, 20 будівель знаходяться в важкому стані. 

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в ефірі "КИЇВ24".

Очільник Львова вже звернувся до міжнародних організацій та бізнесу з проханням долучитися до допомоги у процесі відновлення. Втім не персоніфіковано, кошти не збирають.

"Компанія Carlsberg зголосилася взятися за один об'єкт. Прем'єр-міністр Польщі написав у Twitter про готовність допомогти, очікуємо на приїзд уповноваженого представника, будемо деталі проговорювати. Можливо, інші компанії звернуться"– деталізував посадовець.

Серйозно постраждав один із ліцеїв. Пошкоджено дах, вікна та двері.

"Частина дітей буде займатися, де безпечно, вже поміняли, частина піде в сусідній ліцей і в центр творчості. Ми стараємося виживати за будь-яких умов", – підсумував мер Львова.

Нагадаємо, вранці 4 вересня армія РФ атакувала Львів ракетами та дронами. Внаслідок ударів до міських лікарень госпіталізовані 45 людей, семеро з них – діти.

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