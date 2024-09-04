Ракетний удар по Львову: Садовий розповів про наслідки

Деякі будівлі треба буде заново перебудовувати.

Сьогодні, 4 вересня, у Львові було атаковано два райони міста – Залізничний та Франківський. Загалом 188 будівель зазнали ушкоджень різного ступеня важкості, 20 будівель знаходяться в важкому стані.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в ефірі "КИЇВ24".

Очільник Львова вже звернувся до міжнародних організацій та бізнесу з проханням долучитися до допомоги у процесі відновлення. Втім не персоніфіковано, кошти не збирають.

"Компанія Carlsberg зголосилася взятися за один об'єкт. Прем'єр-міністр Польщі написав у Twitter про готовність допомогти, очікуємо на приїзд уповноваженого представника, будемо деталі проговорювати. Можливо, інші компанії звернуться", – деталізував посадовець.

Серйозно постраждав один із ліцеїв. Пошкоджено дах, вікна та двері.

"Частина дітей буде займатися, де безпечно, вже поміняли, частина піде в сусідній ліцей і в центр творчості. Ми стараємося виживати за будь-яких умов", – підсумував мер Львова.

Нагадаємо, вранці 4 вересня армія РФ атакувала Львів ракетами та дронами. Внаслідок ударів до міських лікарень госпіталізовані 45 людей, семеро з них – діти.

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