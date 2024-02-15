Ракетний удар по Львову: мер розповів про наслідки "прильоту" (фото)

Вулицю Наукову тимчасово перекрили для транспорту.
На світанку 15 лютого армія РФ завдала ракетного удару по Львову. В регіоні спрацювали сили ППО, але стався "приліт" в об'єкт інфраструктури.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій. Крім того, пошкоджено школу. Наразі на місці атаки працюють оперативні служби, наголосив міський голова.
Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін. В ОВА повідомляли, що вулицю Наукову тимчасово перекрили для руху транспорту.
Ракетний удар по Львову
На світанку 15 лютого Росія вдарила ракетами по Львову під час повітряної тривоги. Сталося влучання.
В ОВА наголосили, що відомо про двох потерпілих внаслідок ракетного удару по місту. Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій.