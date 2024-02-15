Ракетний удар по Львову: мер розповів про наслідки "прильоту" (фото)

На світанку 15 лютого армія РФ завдала ракетного удару по Львову. В регіоні спрацювали сили ППО, але стався "приліт" в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій. Крім того, пошкоджено школу. Наразі на місці атаки працюють оперативні служби, наголосив міський голова.

РФ вдарила ракетами по Львову: є "приліт". / Фото: facebook/Андрій Садовий

Наслідки ракетного удару по Львову 15 лютого 2024-го.

Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін. В ОВА повідомляли, що вулицю Наукову тимчасово перекрили для руху транспорту.

Ракетний удар по Львову

На світанку 15 лютого Росія вдарила ракетами по Львову під час повітряної тривоги. Сталося влучання.

В ОВА наголосили, що відомо про двох потерпілих внаслідок ракетного удару по місту. Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій.

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