Ракетний удар по Львову та повернення командирів "Азовсталі": головні новини тижня, 3-9 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події минулого тижня, 3-9 липня.
Ракетний удар по Львову, нова загроза на Запорізькій АЕС, повернення з російського полону українських захисників та приїзд з Туреччини командирів захисників "Азовсталі".
ТСН.ua зібрав головні новини минулого тижня, 3-9 липня, які отримали резонанс в Україні.
Ракетний удар по Львову
У ніч проти 6 липня росіяни завдали ракетного удару по Львову. Внаслідок атаки загинули 10 людей, поранень зазнали близько 40 осіб. Через терор окупантів пошкоджено житловий будинок і об'єкт критичної інфраструктури. Під час ракетної атаки на Львів вдалось знищити сім із десяти крилатих ракет "Калібр".
За даними мера міста Андрія Садового, через обстріл пошкоджено близько 60 квартир і 50 машин. У багатьох будинках вилетіли вікна. Мешканців пошкоджених будівель будуть відселяти.
Нова загроза на Запорізькій АЕС
В "Енергоатомі" попередили про ще одну загрозу на Запорізькій атомній електростанції в тимчасово захопленому Енергодарі. Окупанти довіряють керування об’єктом недосвідченим спеціалістам з Росії.
Відомо, що що керівником зміни одного з енергоблоків призначено працівника Балаковської АЕС. Втім, він має досвід роботи лише сім місяців. Натомість ця посада потребує наявності значно більшого досвіду, адже передбачає оперативне управління реактором. Своїми діями російські окупанти вкотре наражають світ на небезпеку. Саме тому в компанії зауважують, що необхідно якнайшвидше повернути контроль над станцією законному оператору "Енергоатому".
Надзвичайний рівень небезпеки в Україні
У вівторок, 4 липня, у кількох областях України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Так, мешканців Тернопільської та Житомирської областей попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
З полону повернули 45 захисників та двох дітей
6 липня з російського полону повернули 45 українців. Серед них – воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних. Як розповів керівник ОП Андрій Єрмак, серед тих, хто повернувся до України – двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону.
Також додому повернули незаконно вивезених до Росії українських дітей – 6-річного Рената та 10-річну Варвару. Їхню матір, бойову медикиню, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення.
Україна повернула з Туреччини командирів захисників "Азовсталі"
Президент України Володимир Зеленський 8 липня повідомив, що повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року були у Туреччині.
До України повернулись Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.
Пізніше ввечері, 8 липня, командири "Азовсталі" приїхали до Львова.
Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редис" під час брифінгу натякнув на своє ймовірне повернення до української армії. Він наголосив, що "ще скаже своє слово у бою".
А у Кремлі образилися через повернення "азовців" до України і заявили, що Туреччина повернула командирів захисників "Азовсталі" до України без узгодження цього питання з Москвою.
Читайте також: