Ракетний удар по медзакладу в Херсоні: постраждали четверо лікарів

Російські окупанти завдали удару по закладу охорони здоров'я у середмісті Херсона. Поранення отримали четверо людей.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, інформація щодо поранених медиків досі оновлюється. Виходячи з останніх даних, внаслідок влучання ворожого снаряду у заклад охорони здоров'я у середмісті Херсона поранення отримали четверо людей: двоє лікарів 1954 і 1959 року народження, акушерка 1966 року народження та працівник одного з відділів 1956 року народження.

“Усім пораненим на місці надана медична допомога. Отримані ними травми легкі та не потребують госпіталізації”, - наголосив Роман Мрочко.

Нагадаємо, що окупаційна армія Росії вдень 4 грудня вдарила по житловому кварталу Херсона двома ракетами С-300.

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