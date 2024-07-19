Ракетний удар по Миколаєву: що відомо про наслідки і жертв — МВС

У п’ятницю, 19 липня, російська терористична армія завдала удару по центральній частині міста Миколаєва, ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок.

Як повідомили в МВС, внаслідок ракетної атаки загинуло троє людей, серед яких — дитина.

“Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС. Загалом щонайменше 5 жителів дістали поранення”, - йдеться у повідомленні.

Жертвами російської атаки у Миколаєві стали також жінка та чоловік.

Рятувальники та поліцейські обстежують місце події – окрім трьох житлових будинків, руйнувань зазнав і дитячий садок.

Потерпілим надають усю необхідну допомогу. Постраждалі можуть подати заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно.

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Нагадаємо, ввечері 18 липня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одеській області. Окупанти застосували балістичне озброєння.

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