Ракетний удар по Одещині: куди влучив ворог і подробиці про загиблих (фото)

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Вранці у неділю, 17 листопада, російська терористична армія завдала ракетних ударів по Одеській області, поціливши по енергетичній інфраструктурі регіону. Загинули двоє співробітників енергооб’єкта.
Про це повідомили у прокуратурі Одеської області.
Окрім того, в Одеському районі пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Внаслідок атаки постраждав також 17-річний хлопець, якого з осколковими пораненнями доставлено до лікарні.
На місці обстрілу триває огляд, працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин російської армії.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Що відомо про загиблих
В Національній енергетичній компанії “Укренерго” повідомили, що внаслідок прямого ворожого удару по одній із підстанцій в Одеській області загинули Дмитро Камінний і Максим Шаргородський.
Дмитру Камінному був 41 рік. Він працював в НЕК 16 років, прийшовши електромонтером з обслуговування підстанції, за кілька років став черговим інженером підстанції, а до трагічної події 12 років працював диспетчером підстанції. Дмитро був професіоналом високого рівня, надійним другом. У нього залишилась 10-річна донька.
Максиму Шаргородському було 44 роки. Енергетичній галузі він віддав майже 20 років життя. Від 2005 року працював на підстанції, прийшовши електрослюсарем з ремонту устаткування розподільних пристроїв, через 6 років став електромонтером з обслуговування підстанції, виконував обов’язки диспетчера ПС, був досвідченим фахівцем. Від початку повномасштабного вторгнення до травня 2023 року Максим був мобілізований до лав ЗСУ, після повернення продовжив працювати електромонтером. У нього залишилась 14-річна донька.
“Весь колектив Міністерства енергетики України та українські енергетики висловлюють щирі співчуття родинам та близьким загиблих”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожого ракетного удару загинуло двоє людей. Після вибухів в Одесі 17 листопада зникло світло, разом з ним і вода. Електротранспорт не працює. Внаслідок ворожої атаки постраждала енергетична інфраструктура Одещини.
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