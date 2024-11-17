Ракетний удар по Одещині: куди влучив ворог і подробиці про загиблих (фото)

Вранці у неділю, 17 листопада, російська терористична армія завдала ракетних ударів по Одеській області, поціливши по енергетичній інфраструктурі регіону. Загинули двоє співробітників енергооб’єкта.

Про це повідомили у прокуратурі Одеської області.

Окрім того, в Одеському районі пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Внаслідок атаки постраждав також 17-річний хлопець, якого з осколковими пораненнями доставлено до лікарні.

Наслідки ракетних ударів в Одеській області / Фото: Прокуратура Одеської області

На місці обстрілу триває огляд, працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин російської армії.

Наслідки ракетних ударів в Одеській області / Фото: Прокуратура Одеської області

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Що відомо про загиблих

В Національній енергетичній компанії “Укренерго” повідомили, що внаслідок прямого ворожого удару по одній із підстанцій в Одеській області загинули Дмитро Камінний і Максим Шаргородський.

Загиблі енергетики Дмитро Камінний і Максим Шаргородський / Фото: Укренерго

Дмитру Камінному був 41 рік. Він працював в НЕК 16 років, прийшовши електромонтером з обслуговування підстанції, за кілька років став черговим інженером підстанції, а до трагічної події 12 років працював диспетчером підстанції. Дмитро був професіоналом високого рівня, надійним другом. У нього залишилась 10-річна донька.

Максиму Шаргородському було 44 роки. Енергетичній галузі він віддав майже 20 років життя. Від 2005 року працював на підстанції, прийшовши електрослюсарем з ремонту устаткування розподільних пристроїв, через 6 років став електромонтером з обслуговування підстанції, виконував обов’язки диспетчера ПС, був досвідченим фахівцем. Від початку повномасштабного вторгнення до травня 2023 року Максим був мобілізований до лав ЗСУ, після повернення продовжив працювати електромонтером. У нього залишилась 14-річна донька.

“Весь колектив Міністерства енергетики України та українські енергетики висловлюють щирі співчуття родинам та близьким загиблих”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожого ракетного удару загинуло двоє людей. Після вибухів в Одесі 17 листопада зникло світло, разом з ним і вода. Електротранспорт не працює. Внаслідок ворожої атаки постраждала енергетична інфраструктура Одещини.

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