Ракетний удар по Одесі: чим і як вдарили росіяни по цивільних і рятувальниках — усі подробиці

В Одесі росіяни 15 березня застосували підступну тактику "вогневого валу", завдавши два послідовні ракетні удари по місту. Про жахливу атаку розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Росія вдарила по Одесі балістичною зброєю з тимчасово окупованого Криму прилетіли. Найімовірніше, це були "Іскандер-М", які зруйнували триповерхову будівлю в рекреаційній зоні, ще щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу. Після того відбувся повторний удар, внаслідок чого загинули люди, які прибули для надання допомоги, і ті, хто не встиг в укриття", - пояснила Гуменюк.

Речниця Сил оборони півдня додала, що робота протиповітряної оборони була, але балістика збивається дуже складно. Попередньо відомо про дві ракети.

"Така тактика застосовується постійно. У нашій зоні відповідальності ми можемо зазначити неодноразове фіксування таких випадків, коли під час роботи відповідних служб на місцях "прильотів" відбувалися повторні удари - або артилерія, якщо говоримо про прифронтові регіони, або повторні ракетні удари", - додала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, в Одесі через російську ранкову атаку є травмовані та загиблі люди. Окупанти вгатили по курортному району міста. За останніми даними, загинуло вже 16 осіб, ще 55 зазнали поранень. ТСН.ua розповів усе, що наразі відомо про підступний удар.

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