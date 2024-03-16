Ракетний удар по Одесі: Гуменюк розповіла про жертв і подробиці атаки балістикою

Вже відомо про 20 людей, які загинули.

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи в Одесі, яку напередодні окупанти атакували ракетами. Наразі відомо про 20 загиблих. Втім, перелік постраждалих надалі уточнюється.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"На жаль, продовжується уточнення постраждалих і загиблих. Ці цифри змінюються. Відстежуємо їх на ресурсах ДСНС і обласної військової адміністрації", - заявила Гуменюк.

Представниця ЗСУ зауважила, що Росія окупанти цинічно вдарили вдруге, коли на місце прибули рятувальники та медики. Серед загиблих, попередньо, один ДСНСівець та лікар швидкої.

Наразі експерти працюють, щоб встановити, якими ракетами вороги атакували місто. За попередньою інформацією, росіяни випустили по місту балістичні ракети "Іскандер-М".

Гуменюк наголошує, що армія РФ продовжує тероризувати південь України. Окрім того, Одеса є для ворога дуже болючим місцем і в розрізі проведення виборів. За її словами, те, що Москва намагається тиснути на регіон системно простежується по всіх атаках, які були зосереджені на Одещину протягом минулого тижня.

Нагадаємо, вчора вдень під час тривоги в Одесі пролунали вибухи. Місцева влада повідомила, що росіяни вдарили ракетами по обласному центру.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок російської атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу. Втім згодом стрімко зросла кількість загиблих внаслідок ударів балістикою. Станом на вечір 15 березня відомо про 20 жертв.

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