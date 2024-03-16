Ракетний удар по Одесі: кількість загиблих знову зросла

В Одесі зросла кількість загиблих через вчорашній російський ракетний удар. Відомо вже про 21 жертву атаки окупаційної армії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС, ще одна жертва вчорашнього російського удару по Одесі. Таким чином кількість загиблих зросла до 21", - повідомив очільник МВС.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що лікарні помер 39-річний рятувальник Віталій Алимов.

Загиблий в Одесі рятувальник ДСНС Віталій Алимов. / Фото: ДСНС

В МВС зауважують, що ще понад понад 70 осіб отримали поранення. Крім того, деякі потерпілі перебувають у важкому стані.

Кріс того, заступниця міського голови Світлана Бедрега повідомила "Суспільному", що загиблий був у край важкому стані. Наразі у стаціонарних закладах міста та області перебуває понад 50 травмованих від вчорашньої атаки. За її словами, у багатьох стан тяжкий або вкрай тяжкий, багато перебувають в реанімації.

Нагадаємо, вчора вдень під час тривоги в Одесі пролунали вибухи. Росіяни вдарили балістичними ракетами по обласному центру. Спочатку був один "приліт", а після певної паузи ворог вдарив знову, коли на місці влучання вже були і медики, і рятувальники.

Сьогодні, 16 березня, в Одесі оголосили день жалоби. В ОВА кажуть, що це наймасовіший за кількістю жертв теракт в місті.

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