Ракетний удар по Одесі під час візиту Зеленського: куди цілили російські терористи — Гуменюк

Завданий російськими військами ракетний удар по Одесі у середу, 6 березня, не був пов’язаний з візитом до міста президента України Володимира Зеленського.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі “Радіо Свобода”.

За її словами, держава-агресорка продовжує атаки на припортову інфраструктуру Одеси.

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“По Одесі було завдано ракетного удару, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель в припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом. Це пов’язано з терором, який ворог достатньо методично проводить", - сказала Гуменюк.

Речниця Сил оборони нагадала, що Росія постійно атакує припортову інфраструктуру Одеси. Такі випадки були до розірвання Чорноморської зернової угоди та тривають досі.

Нагадаємо, раніше під час брифінгу президент Зеленський повідомив, що він та грецький прем'єр бачили на власні очі ракетну атаку окупантів по місту. В момент вибуху вони перебували у порту Одеси.

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