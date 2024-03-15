Ракетний удар по Одесі: в ДСНС розповіли про наслідки і травмованих, показали шокувальні фото

Серед поранених - рятувальники.
Внаслідок ракетних ударів РФ по Одесі вдень 15 березні пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких п'ятеро - співробітники ДСНС.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Зазначається, що на місці "прильоту" ракети виникла пожежа. Під час повторного влучання постраждали ДСНСівці, що прибули на місце.
"Рятувальники одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно завдав ракетного удару, внаслідок якого загинув рятувальник", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ударів ракетами пошкоджено десять приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід та два пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку.
За повідомленням рятувальників, на місці працюють 50 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.
Наслідки ракетної атаки
Як повідомлялося, вдень 15 березня росіяни вдарили ракетами по Одесі. Місцеві медіа інформували, що під обстріл потрапив курортний район міста.