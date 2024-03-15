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Ракетний удар по Одесі: в ДСНС розповіли про наслідки і травмованих, показали шокувальні фото

Ракетний удар по Одесі: в ДСНС розповіли про наслідки і травмованих, показали шокувальні фото

Фото: ДСНС

Серед поранених - рятувальники.

Внаслідок ракетних ударів РФ по Одесі вдень 15 березні пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких п'ятеро - співробітники ДСНС.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Зазначається, що на місці "прильоту" ракети виникла пожежа. Під час повторного влучання постраждали ДСНСівці, що прибули на місце.

"Рятувальники одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно завдав ракетного удару, внаслідок якого загинув рятувальник", - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок ударів ракетами пошкоджено десять приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід та два пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку.

За повідомленням рятувальників, на місці працюють 50 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.

Наслідки ракетної атаки 

В Одесі під час ракетних ударі постраждали рятувальники. / © ДСНС
В Одесі під час ракетних ударі постраждали рятувальники. / Фото: ДСНС
Росіяни 15 березня вдарили ракетами по Одесі. / © ДСНС
Росіяни 15 березня вдарили ракетами по Одесі. / Фото: ДСНС
Росіяни 15 березня вдарили ракетами по Одесі. / © ДСНС
Росіяни 15 березня вдарили ракетами по Одесі. / Фото: ДСНС
В Одесі під ракетний обстріл потрапили рятувальники ДСНС. / © ДСНС
В Одесі під ракетний обстріл потрапили рятувальники ДСНС. / Фото: ДСНС
В Одесі травмовано 20 людей, з яких п'ятеро - співробітники ДСНС. / © ДСНС
В Одесі травмовано 20 людей, з яких п'ятеро - співробітники ДСНС. / Фото: ДСНС

Як повідомлялося, вдень 15 березня росіяни вдарили ракетами по Одесі. Місцеві медіа інформували, що під обстріл потрапив курортний район міста. 

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