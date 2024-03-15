Ракетний удар по Одесі: загинули командир батальйону "Цунамі" та колишній заступник мера

Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі 15 березня загинули колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін і командир батальйону "Цунамі" Олександр Гостіщев.

Відповідні записи зʼявилися на сторінках голови Одеської районної ради Віталія Барвіненка та депутата міськради Андрія Вагапова.

Повідомляється, що Сергій Тетюхін звільнився з міськради восени 2023 року та мобілізувався до лав ЗСУ. Під час роботи в міськраді він був директором департаменту економічного розвитку, пізніше керував транспортом і був заступником міського голови, а в травні 2023 року був призначений на посаду першого заступника мера міста.

Олександр Гостіщев 2019 року був призначений головою патрульної поліції Одеської області. 2021-го перейшов на посаду заступника голови поліції Одещини, а після початку повномасштабної війни став командиром батальйону "Цунамі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відреагував на "підлий удар покидьків" по Одесі і пообіцяв відповісти.

Крім того, ми раніше інформували, що в Одесі знову зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу.

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