Ракетний удар по Одесі: збільшилася кількість постраждалих (фото)

Від удару російської ракети постраждав 19-річний хлопець, який дістав травму голови.

Внаслідок російського ракетного удару по Одесі кількість постраждалих зросла до трьох.

Про це повідомив голова військової адміністрації Олег Кіпер.

Крім двох жінок, про яких повідомлялося раніше, поранення голови отримав 19-річний хлопець. Його госпіталізували.

Наслідки ракетного удару в Одесі 31 січня / Фото: Facebook/Геннадій Труханов

Наслідки ракетного удару в Одесі 31 січня / Фото: Facebook/Геннадій Труханов

Внаслідок вибухів у центральній частині міста пошкоджено будівлі низки об’єктів культури, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва. Також вибито вікна та пошкоджено фасади у філармонії.

Наслідки ракетного удару в Одесі 31 січня / Фото: Facebook/Геннадій Труханов

Наслідки ракетного удару в Одесі 31 січня / Фото: Facebook/Геннадій Труханов

Над ліквідацією наслідків продовжують працювати всі відповідні служби.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Одесі зазнали пошкоджень будівлі в історичному центрі міста, зокрема готель "Бристоль". В епіцентрі удару перебували дипломатичні представники із Норвегії.

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