Ракетний удар по окупантах у Севастополі: Плетенчук оцінив втрати ЧФ РФ

У Севастополі окупантам знову було "гаряче".

Росія могла втратити свій останній носій крилатих ракет в Криму. Увесь особовий склад, найімовірніше, зазнав ураження.

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

"Вони (росіяни – ред.) дуже вражені тепер… Решту інформації станом на зараз ми верифікуємо. Але звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот в Криму втратив останній носій крилатих ракет", – зауважив Плетенчук.

При цьому він наголосив, що ця інформація ще потребує підтвердження. Очікуємо на офіційні дані.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі під час ракетного удару, ймовірно, був уражений корабель ВМФ Росії "Циклон". Він є носієм ракет типу "Калібр".

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