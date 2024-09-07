Ракетний удар по Павлограду: кількість постраждалих зросла до 82

У Павлограді вже 82 людини постраждали через обстріл РФ 6 вересня. Серед них – 7 неповнолітніх.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він розповів, що більше доби минуло після ракетної атаки на Павлоград, а люди продовжують звертатися по медичну допомогу. За його словами, на цей час – 82 постраждалі, серед яких 7 неповнолітніх.

За даними голови ОВА, на стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих. Лисак зазначив, що у важкому стані перебуває 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення.

Нагадаємо, у Павлограді нещодавно сталося кілька пожеж, включаючи загоряння в одній з багатоповерхівок. Рятувальники оперативно прибули на місце і врятували п'ятьох осіб.

Повітряні сили повідомили, що для атаки на Павлоград росіяни використали п’ять балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", випущених з Воронезької та Ростовської областей. Удар був спрямований на цивільну інфраструктуру міста.

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