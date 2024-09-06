Ракетний удар по Павлограду: куди влучив ворог і що відомо про потерпілих (фото)

Внаслідок ракетного удару, якого завдала у п’ятницю, 6 вересня, російська терористична армія по місту Павлограду Дніпропетровської області, зафіксовано пошкодження на декількох підприємствах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, опублікувавши фото наслідків ворожої атаки по місту.

“Понівечено більше 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищене авто, ще 2 побиті”, - розповів він про зафіксовані в місті пошкодження.

Наслідки ракетного удару по Павлограду / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки ракетного удару по Павлограду / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки ракетного удару по Павлограду / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Загалом від російського ракетного удару постраждало 58 осіб, серед яких 5 неповнолітніх.

“У них рвані та різані рани, переломи, забої, черепно-мозкові травми”, - уточнив Сергій Лисак.

Наслідки ракетного удару по Павлограду / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки ракетного удару по Павлограду / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки ракетного удару по Павлограду / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Серед потерпілих, яких довелося госпіталізувати для надання медичної допомоги, троє людей у важкому стані. Це чоловіки 30, 68 та 69 років.

Наслідки ракетного удару по Павлограду / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки ракетного удару по Павлограду / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки ракетного удару по Павлограду / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

“Аби допомогти людям, розгорнуті Пункти незламності. Організовано підвіз води. Триває ліквідація наслідків і фіксація побитого”, - поінформував голова ОВА.

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомили, що внаслідок ракетного удару по Павлограду, за попередньою інформацією, одна людина загинула.

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