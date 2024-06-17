Ракетний удар по Полтаві: кількість поранених зросла

Внаслідок російського ракетного удару по Полтаві сьогодні, 17 червня постраждали 22 людини, серед них троє дітей.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, станом на зараз за медичною допомогою звернулися 22 людини. Із них — троє дітей, одну дитину госпіталізували. Також на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих.

Нагадаємо, що Росія завдала удару по Полтаві вдень в понеділок, 17 червня. Попередньо, для атаки росіяни використали ракету Х-59. Пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі.

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