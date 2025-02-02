Ракетний удар по Полтаві: кількість загиблих знову зросла

1 лютого внаслідок російського удару ракетою Х-22 по житловому будинку у Полтаві загинули 12 осіб.

Такі дані, 2 лютого, повідомили у ДСНС.

"До 12 людей збільшилася кількість загиблих, з них - 2 дитини. 17 постраждалих, серед яких - 4 дітей. Врятовано 22 людини. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, 1 лютого Росія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Полтаві, частково її зруйнувавши. Розбір завалів ще триває. Всього у Полтаві пошкоджено 18 житлових будинків.

Вранці цього ж дня в усіх областях України оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу.

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