Ракетний удар по Рівному: показали наслідки влучань (фото)

Зранку 21 вересня російські війська атакували кількова ракетами Рівне. У місті окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури. Попередньо, минулося жертв і постраждалих.

Наслідки "прильотів" в обласному центрі показали у пресслужбі МВС та голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

В МВС інформують, що виникла пожежа в підсобних приміщеннях СТО на площі 100 м кв. Вогнем знищено п'ять автомобілів, а три - пошкоджено. Також руйнування мають дві будівлі.

Тим часом очільник ОВА повідомив, що рятувальники вже ліквідували наслідки ракетного удару по станції техобслуговування автомобілів у Рівному. Пожежу вдалося повністю ліквідовано.

Фото наслідків атаки РФ

Рятувальники ліквідують наслідки "прильоту" у Рівному.

Внаслідок влучання ракети виникла пожежа в підсобних приміщеннях СТО. / Фото: МВС

Через ракетний удар по Рівному вогнем знищено п'ять автомобілів.

Росіяни вдарили кількома ракетами по Рівному. / Фото: Віталій Коваль/Facebook

Як повідомлялося, зранку 21 вересня місто Рівне зазнало декількох ракетних ударів російської армії. Минулося без потерпілих. Втім, російські ракети влучили в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі.

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