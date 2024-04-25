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Ракетний удар по Смілі Черкаської області: в ОВА розповіли деталі (фото)

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Ракетний удар по Смілі Черкаської області: в ОВА розповіли деталі (фото)

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

доповнюється

Зранку 25 квітня армія країни-агресорки Росії завдала ракетного удару по Смілі Черкаської області. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в сусідній багатоповерхівці", - йдеться у повідомленні. 

За його словами, на місці працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Сформовано ремонтні бригади. 

Табурець зауважив, що за медичною допомогою загалом звернулись шестеро жителів Сміли. Від госпіталізації потерпілі відмовились. 

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