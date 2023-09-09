Ракетний удар по Сумах: у лікарні померла травмована жінка

У Сумах 8 вересня померла місцева мешканка, яка отримала травми внаслідок ракетного удару по приватному сектору обласного центру.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"Наші співчуття рідним і близьким загиблої. Країна-терористка знищує все живе на своєму шляху, залишаючи навколо лише смерть, біль і сльози", - йдеться у повідомленні ОВА.

Ракетний удар по Сумах

На світанку 8 вересня під час повітряної тривоги росіяни завдали ракетного удару по Сумах. Внаслідок "прильоту" зруйновано приватний будинок.

Ворог влучив по цивільному мікрорайону, де немає військових об’єктів. Попередньо, 25 житлових будинків були пошкоджені і один – зруйнований. Надзвичайники врятували двох літніх людей із будинку, в який було безпосередньо влучання ракети.

Загалом внаслідок атаки постраждало троє людей. Двох із них, а також наляканого собаку, рятувальники витягли з-під завалів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетами по цивільних! РФ атакувала Суми!

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