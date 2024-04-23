Ракетний удар по телевежі у Харкові: у ЗСУ розповіли деталі

Удар по телевежі навряд чи був випадковий.

Напередодні, 22 квітня, російська армія завдала ракетного удару по телевізійній вежі в Харкові. Тип ракети, яку застосував ворог для атаки, наразі встановлюють.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаша.

"Я не думаю, що так випадково могло трапитися (влучання - Ред.). Ще й всередину вежі. Я думаю, що ворог мав на меті перебити зв'язок, поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення українських програм", - наголосив він.

Євлаш зауважив, що тип ракети, яка влучила у вежу, зараз уточнюється. Фахівці розглядаються різні версії, аналізуючи її уламки. Зокрема, що ворог використав керовану авіаційну ракету.

Зауважимо, що очільник Харківської області Олег Синєгубов уточнив, що телевежу було пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу Х - 59.

Як повідомлялося, вдень 22 квітня РФ вдарила по телевежі в Харкові. Верхня її частина відламалась та впала на землю. Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає.

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