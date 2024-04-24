Ракетний удар по території житлового комплексу в Харкові: показали фото наслідків

Вночі проти 24 квітня армія Російської Федерації завдала ударів по Харкову ракетами С-300. Влучання сталося у землю на територію ЖК в Шевченківському районі.

Фото наслідків російської атаки на місто показав очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів у місті пошкоджено кілька багатоповерхових будинків: у них вибиті вікна, попсоване зовнішнє оздоблення. Крім того, ушкодження мають офісні приміщення та нежитлові будівлі. Також пошкоджено припарковані біля будинків автомобілі.

"Російський терор не зупиняється ні на мить. Харків, райони, міста та села області під щоденним ворожим вогнем. Ворог не гребує ні дорослими, ні дітьми. Підступно вдарити по цивільним будинкам вночі -це і є російська тактика ведення війни", - наголосив він.

Фото наслідків удару по Харкову

Вночі проти 24 квітня російська армія завдала ударів по Харкову. / Фото: Олег Синєгубов

Вночі проти 24 квітня російська армія завдала ударів по Харкову. / Фото: Олег Синєгубов

Вночі проти 24 квітня російська армія завдала ударів по Харкову. / Фото: Олег Синєгубов

Вночі проти 24 квітня російська армія завдала ударів по Харкову. / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ударів по Харкову вночі 24 квітня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни вдарили по центру Харкова! Ракети вгатили біля багатоповерхівок!

Як повідомлялося, після опівночі у Харкові пролунала серія вибухів. Місцева влада повідомила, що армія РФ обстріляла Харків з балістики

Вночі "прильоти" сталися на території ЖК. Сталося влучання двох ракет Шевченківському районі. Щонайменше шестеро осіб отримали травми.

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