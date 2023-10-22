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Ракетний удар по терміналу "Нової пошти": зросла кількість поранених

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ракетний удар по терміналу "Нової пошти": зросла кількість поранених

Удар по терміналу "Нової пошти" / Фото: Патрульна поліція Харківської області

Правоохоронні органи фіксують наслідки нового воєнного злочину росіян.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині зросла до 16 осіб.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Харківської поліції.

"В результаті нічного обстрілу села Коротич загинули 6 людей, 16 поранені: поліція документує наслідки воєнного злочину росіян", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що на 02:30 відомо, що на території термінала перебувало 22 особи, з них 6 осіб загинули та 16 поранені. Серед постраждалих — чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

Фахівці вибухотехнічної управління вилучили уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами і судмедексперти проводять огляд тіл загиблих. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару російських загарбників по терміналу компанії "Нова пошта" на Харківщині загинуло 6 осіб.

Крім того, ми раніше інформували, що ніч проти 22 жовтня у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА та ракетного озброєння.

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Дата публікації
Перегляди
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