Ракетний удар по Тернопільській області: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

Інформації про потерпілих немає.

У п'ятницю, 13 грудня, російська армія атакувала Тернопільську область. У регіоні сталося кілька вибухів. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив перший заступник керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Степан Куйбіда в ефірі "Суспільного"

За його словами, інформація про вибухи у двох місцях надійшла до пожежно-рятувальної служби області о 8:30:

"Перший випадок стосується об’єкта критичної інфраструктури. Сталося займання. О 9:55 розпочали ліквідовувати наслідки події. Інша подія - падіння уламків біля житлових будинків, внаслідок роботи ППО", - розповів чиновник.

З його слів, інформації про загиблих чи постраждалих немає.

Як повідомлялося, РФ потужно вдарила по об'єктах енергетики в різних регіонах країни. Через російський удар було збільшено обсяг заходів обмеження споживання, а саме - кількість черг графіка погодинних відключень, порівняно з попереднім прогнозом на поточну добу.

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