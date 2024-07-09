Ракетний удар по Україні 8 липня: Зеленський назвав кількість загиблих і поранених

За словами президента, пошкоджені майже 100 об’єктів: дитяча лікарня, будинки, дитячі садки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр.
Унаслідок російських ракетних ударів по Україні 8 липня загинули 37 людей, серед них троє дітей, і ще понад 170 зазнали поранень.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.
Загалом пошкоджені майже 100 об’єктів: дитяча лікарня, будинки, дитячі садки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр. На місцях досі триває розбір завалів.
"Російські терористи мають за це відповісти. Просто стурбованість не зупиняє терору. Співчуття – це не зброя. Потрібно збивати російські ракети. Потрібно знищувати російську бойову авіацію там, де вона базується. Потрібно робити сильні кроки, які не залишать жодного дефіциту безпеки", – заявив глава держави.
Зеленський певен, що світ має для цього необхідну силу, тому закликав ухвалити необхідні рішення якнайшвидше.
Нагадаємо,внаслідок російського ракетного удару у Києві загинули 27 людей (з них 3 дітей). Постраждали 82 особи.
Зокрема, сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу "Охматдит". Також внаслідок повторних обстрілів було пошкоджено будівлю в Дніпровському районі, в якій розташовані дві клініки - "Адоніс" та "Ісіда". Там відомо про 7 загиблих.
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