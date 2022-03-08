Ракетний удар по вінницькому аеропорту: з-під завалів витягнули останнього, десятого загиблого

Внаслідок російських авіаударів на території вінницького аеропорту загинули 6 цивільних і 4 військових.

Сьогодні, 8 березня, рятувальники завершили пошук людей під завалами адмінспоруди на території аеропорту "Вінниця".

Про це повідомили у пресслубі ДСНС України.

"Рятувальники деблокували 16 чоловік, з них 10 загиблих (6 цивільних, 4 військових). Серед жертв ракетного обстрілу ворога є працівники об'єктової невоєнізованої пожежної команди. Вічна пам'ять усім, хто загинув від рук рашистських окупантів", - зазначили надзвичайники.

Нагадаємо, по Вінниці 6 березня окупанти випустили 8 ракет, які впали на цивільний аеропорт і на військову частину.