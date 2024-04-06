Ракетні удари по Запоріжжю: загинуло четверо осіб

Армія РФ напередодні вдень та вночі 5 квітня завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки вдень чотири людини загинуло, а 25 - поранені. Вночі минулось без постраждалих.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Другу добу поспіль ворог масовано атакує Запоріжжя. Вранці росіяни скерували на місто ракети. Попередньо, минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілів пошкоджені промислові підприємства.

Крім того, під час нічної дронової атаки силами протиповітряної оборони знищено три ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Як повідомлялося, напередодні вдень у Запоріжжі пролунали вибухи. Окупанти вдарили ракетами по місту. Згодом окупанти вгатили знову. Повідомлялося про двох жертв обстрілу.

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