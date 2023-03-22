Ракетний удар РФ по Запоріжжю: моторошні фото й відео з місця трагедії

Про жертв та постраждалих наразі невідомо.

Російська армія вдень 22 березня завдала удару по Запоріжжю. Ракети влучили в житлові багатоповерхівки. Один з боєприпасів не розірвався і стирчить з криші будинку.

Моторошні фото і відео з місця трагедії публікують у Мережі.

На місці удару спалахнула пожежа. Там працюють усі екстрені служби. Про жертв та постраждалих наразі невідомо.

За даними патрульної поліції, через ракетний удар обмежено рух транспорту на ділянці від вулиці Шкільної до Прибережної автомагістралі.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Скріншот

Фото: Суспільне

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

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