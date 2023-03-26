Ракетний удар по Запоріжжю: у лікарні помер молодий хлопець

У Запоріжжі зросла кількість жертв ракетного удару по багатоповерховому будинку. В лікарні помер потерпілий 2004 року народження.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Запорізьку ОВА.

"Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки 22 березня збільшилась: у лікарні помер хлопець 2004 р.н.", - поінформували в обладміністрації.

Наголошується, що у хлопця була відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі боролися за життя потерпілого, але врятувати його не вдалося.

Ракетний удар по Запоріжжю 22 березня

У Запоріжжі під час повітряної тривоги 22 березня пролунали вибухи. Ракета влучила у два житлові будинки. Окупанти атакували місто шістьма ракетами.

Сигнал повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав після того, як ракети потрапили у житлові будинки. У Повітряних силах це пояснююь тим, що місто є прифронтовим. Воно розташоване недалеко від лінії бойового зіткнення.

Рятувальники витягли з-під завалів 6 людей. Загалом постраждали 34 особи: 29 госпіталізовані, з них троє дітей. Було відомо, що одна людина померла в лікарні.

Читайте також:

Обстріл Запоріжжя: очевидець Станіслав Стойков на зв'язку зі "Сніданком"