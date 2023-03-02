Ракетний удар по Запоріжжю: Зеленський показав відео з місця трагедії

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця ракетного удару Росії по Запоріжжю 2 березня. Ворог поцілив ракетою по багатоповерхівці в центрі міста, є загиблі та постраждалі.

"Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору. Але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов’язково відповідатимуть за все", - написав Зеленський під відео у себе в Телеграм.

Він зазначив, що російська ракета зруйнувала з третього по п'ятий поверхи. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, станом на сьому ранку 2 березня відомо про трьох загиблих цивільних мешканців у Запоріжжі. З-під завалів врятовано 11 осіб, серед них вагітна жінка.

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