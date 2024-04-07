Ракетний удар по житловій забудові Харкова: в поліції показали наслідки атаки (фото)

Росіяни двічі поцілили по середмістю.
Російські окупанти вкотре обстріляли житлові будинки та мирних мешканців Харкова. Постраждала цивільна інфраструктура.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.
“Харків. Під обстрілом вкотре опинились житлові будинки мирних жителів та цивільна інфраструктура. Зокрема росіяни двічі поцілили по середмістю. Влучання неподалік центрального парку, де у вихідний відпочивають люди. Ми на місці та разом з екстреними службами надаємо усю необхідну допомогу громадянам”, - наголосив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Нагадаємо, що Зеленський анонсував помсту РФ за удари по Харкову.
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