Ракетний удар по житловій забудові Харкова: в поліції показали наслідки атаки (фото)

Російські окупанти вкотре обстріляли житлові будинки та мирних мешканців Харкова. Постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

“Харків. Під обстрілом вкотре опинились житлові будинки мирних жителів та цивільна інфраструктура. Зокрема росіяни двічі поцілили по середмістю. Влучання неподалік центрального парку, де у вихідний відпочивають люди. Ми на місці та разом з екстреними службами надаємо усю необхідну допомогу громадянам”, - наголосив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Під ударом була житлова забудова

На місці працювали правоохоронці та рятувальники

Після атаки сталося загоряння

Постраждала цивільна інфраструктура / Фото: Національна поліція України

Пожежу ліквідували надзвичайники

Нагадаємо, що Зеленський анонсував помсту РФ за удари по Харкову.

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