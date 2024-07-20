Ракетний удар по житловому кварталу Миколаєва: кількість жертв зростає

У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по житловому масиву. Відомо про чотирьох жертв атаки.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"На жаль, стало відомо, що у лікарні помер чоловік", - наголосив мер.

За його словами, що через російський "приліт" у місті загинуло четверо осіб загиблих, зокрема і дитина.

Як повідомлялося, 19 липня росіяни вгатили ракетою по Миколаєву. Ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок. Попередньо, росіяни вгатили авіаційною ракетою Х-59.

Ракета по Миколаєву! Кількість поранених зросла!

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