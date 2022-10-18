Ракетний удар по Житомиру: 11 населених пунктів залишились без світла

Вранці 18 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури у Житомирі: 11 населених пунктів залишились без електроенергії.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні о 08:40 ворог віроломно здійснив обстріл об'єкта енергетичної інфраструктури Житомирщини. Наразі 11 населених пунктів області тимчасово залишились без світла

На місці атаки працюють рятувальники. Наразі триває аварійне перепідключення на резервні мережі, які дозволять відновити постачання світла в громади.

За його словами, жертв та постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Слід зауважити, що зранку повітряна тривога в області тривала 2 год. 3 хв. Зафіксовано два "прильоти" в об‘єкт енергозабезпечення. Мер Житомира повідомив, що в місті немає світла і води.

Масований ракетний удар по Україні

Вранці 18 жовтня після 07:00 в Україні почали оголошувати повітряну тривогу. Станом на 08:00 всі регіони країни "почервоніли". У деяких областях "тривога" тривала понад три години. Окупанти атакували кілька міст.

Вранці армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Харкову, Дніпру, Житомиру, Києву. Зокрема, у столиці було три "прильоти" в об'єкт енергозбереження на Лівому березі Києва. Виникли перебої зі світлом та водопостаанням.

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